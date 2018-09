Serena Williams habló en contra de su entrenador: No entiendo por qué admitió coaching

La raqueta estadounidense sacó la voz luego de la escandalosa final del US Open.

La tenista estaounidense Serena Williams (16ª de la WTA) sacó la voz luego de la escandalosa final del US Open que perdió ante la japonesa Naomi Osaka (8ª) y criticó a su entrenador, Patrick Mouratoglu, quien admitió enviarle señales.

"No sé de qué habla. Le pregunté que por qué había dicho eso si nosotros no tenemos ni nunca hemos tenido señas", dijo en un canal australiano de televisión.

"Me dijo que hizo un movimiento, entonces le pregunté que por qué dijo que era coaching si no iba más allá de un gesto. No tenía sentido", agregó la menor de las Williams.

La norteamericana fue penalizada durante el duelo decisivo y llamó ladrón al árbitro, tras lo cual fue multada con una multa de 17.000 dólares.