Serena Williams se desnudó para crear conciencia sobre el cáncer de mamas

La reconocida tenista estadounidense Serena Williams publicó una campaña en su cuenta de Twitter para crear conciencia sobre el cáncer de mamas, objetivo para el cual se desnudó.

La ex número uno del mundo quiso recordar a las mujeres lo importante de los autoexámenes con esta publicidad.

Revísala:

For #BreastCancerAwarenessMonth I’ve recorded a version of The Divinyls global hit “I Touch Myself”!



It’s a reminder for women to self-check regularly as part of @itouchmyselforg supported by #Berlei for #BCNA pic.twitter.com/7qDQaS0SaU