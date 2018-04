Daniela Seguel: Jugar contra la primera sembrada servirá para medir mi nivel

La tenista chilena Daniela Seguel (191ª de la WTA) vive uno de los mejores momentos de su carrera y eso la tiene en los octavos de final en el torneo WTA de Bogotá luego de ganar su primer partido a este nivel este lunes ante la estadounidense Nicole Gibbs (118ª).

Es además el primer triunfo de una chilena en el circuito mayor luego de 38 años, algo que dejó más que satisfecha a la número uno del tenis nacional.

"Estoy súper contenta por haber ganado un partido a nivel WTA. Lo venía buscando hace tiempo, y ahora, en la cuarta fue la vencida, así es que contenta por eso, por el partido que gané, que fue muy difícil, con una jugadora de mejor ranking que yo. Estuve sólida y bien de actitud, y esa fue la clave del partido", comentó la tenista nacional en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

Este miércoles, en octavos de final, su desafío será mayor, dado que chocará ante la primera sembrada del torneo, la alemana Tatjana Maria (62ª).

"Ahora me toca la primera sembrada, es un lindo desafío. Me encanta este tipo de partidos, me ayuda a medir mi nivel y estoy ilusionada con jugar luego el partido. Será un buen partido para mí", indicó la nacional.

El enucentro se disputará este miércoles en Bogotá.