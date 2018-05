Tenista Alexa Guarachi compartió con Sebastián Piñera en La Moneda

La tenista chilena Alexa Guarachi (399ª de la WTA) compartió una imagen del momento que compartió con el Presidente Sebastián Piñera en el Palacio de La Moneda.

La raqueta se mostró "honrada de haber conocido al Presidente de Chile y ser invitada a su iniciativa para promover la igualdad de derechos en el país".

Guarachi, de 27 años, nació en Estados Unidos está actualmente entre las 400 mejores tenistas del orbe y su mejor ranking en singles fue 347 en el 2015.

Honored to have met the President of Chile today and invited to the President’s initiative to promote Women’s Equals Rights in Chile 🇨🇱 pic.twitter.com/T8yqciEcOs