Abierto de Miami homenajeó a las víctimas de la matanza de Parkland

El Abierto de tenis de Miami homenajeó este sábado a las víctimas y supervivientes de la matanza perpetrada el pasado 14 de febrero en la escuela secundaria "Marjory Stoneman Douglas", en Parkland (Florida), en la que murieron 17 personas.

Este homenaje coincidió con las masivas marchas en las que cerca de un millón de personas, mayoritariamente estudiantes reclamaron en 800 localidades de EE.UU. un mayor control al acceso de armas en el país.

En un acto previo al inicio de la sesión vespertina del torneo, 40 jóvenes del centro educativo de Parkland salieron a la cancha de la pista central de Cayo Vizcaíno, donde recibieron un sonoro aplauso del público asistente, como de familiares de alumnos que también estaban en la grada.

El director del torneo, James Blake, destacó que los jóvenes de este centro, que desde el tiroteo llevado a cabo por un exalumno de la escuela han protagonizado una mediática campaña en favor de un mayor control en la venta de armas, buscaron la "fuerza" para lograr un "cambio social".

"Los apoyamos y somos vuestra familia", dijo Blake desde la pista, donde se desplegó una gran pancarta con el logotipo de la escuela.

Posteriormente se proyecto en los videomarcadores un vídeo en el que aparecían ex alumnos del centro educativo de Parkland que ahora viven en muchos otros lugares del país y enviaron un mensaje de apoyo a la comunidad de la escuela Marjory Stoneman Douglas.

Posteriormente, se presentó un nuevo vídeo en el que estrella del tenis como el exnúmero uno Novak Djokovic, la española Garbiñe Mugurza o la estrella alemana Alexander Zverev rindieron homenaje a las víctimas y sus familiares.

Además, la tradicional interpretación del himno nacional previa a los grandes partidos corrió este sábado a cargo de una de las alumnas de la escuela de Parkland.

I am. We are. They are. #MSDStrong pic.twitter.com/SVL1NF3p0I