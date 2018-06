Borna Coric bajó a Federer del número uno y se coronó campeón en el ATP de Halle

El croata Borna Coric, 34° en el ránking de la ATP, dio el gran golpe este domingo al batir al suizo Roger Federer por 7-6 (6), 3-6 y 6-2, y coronarse campeón del torneo de Halle en Alemania.

Federer, quien vio frenada su racha de 20 victorias consecutivas en césped, no pudo conquistar su décimo título en el torneo alemán y cederá su posición en la cima del ránking mundial a Rafael Nadal, quien aparecerá este lunes, nuevamente, como el número uno.

El croata, quien ya había dado la sorpresa al despachar a Alexander Zverev (3°), demoró dos horas y siete minutos en superar el juego del helvético, quien se mostró errático, como pocas veces ha ocurrido en su cancha favorita.

Es la séptima vez que Roger pierde una final en césped. Anteriormente le habían vencido Nadal (Wimbledon 2008), Lleyton Hewitt (Halle 2010), Tommy Haas (2012), Andy Murray (Juegos Olímpicos 2012) y Novak Djokovic (Wimbledon 2014 y 2015).

El triunfo de Coric, el primero de un croata en los 26 años de historia del torneo de Halle, también destroza uno de los sueños de Federer: Si el suizo ganaba en Alemania, conquistaba su título 99 y tenía la chance de alcanzar el centenar en Wimbledon.

Con este resultado, Nadal mantendrá hasta el final de Wimbledon su posición como número uno, pues Federer debe defender la corona y los 2.000 puntos del certamen.

