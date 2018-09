Dominic Thiem desafió a un habilidoso "freestyler" de tenis

El tenista austríaco Dominic Thiem (7° de la ATP) intentó desafiar al reconocido "freestyler" del deporte blanco Stefan Bojic y dio muestras de habilidad con la pelota y su raqueta.

Revisa la entretenida "disputa" entre Thiem y Bojic:

Trying to look not too bad next to the king of skills @stefbojic 🎾 Who is ready to challenge us? #trickshotchallenge pic.twitter.com/IDYBKYG3dK