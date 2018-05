Dominic Thiem ganó el ATP de Lyon tras batir a Gilles Simon

El tenista austriaco Dominic Thiem, octavo en el ranking ATP, ratificó su favoritismo y conquistó el ATP de Lyon tras vencer en tres sets por 3-6, 7-6(1) y 6-1 al local Gilles Simon (75°).

El veterano tenista galo se llevó el primer set y en el segundo tuvo bola de 'break' para cerrar el partido, pero Thiem reaccionó para dar vuelta la situación y forzar un tercer set.

Y la manga definitiva no tuvo historia. El austriaco se aprovechó del bajón de su rival y se fue directo por el partido, lo que logró con un claro 6-1 que le permitió levantar el décimo título de su carrera en la antesala de Roland Garros, en el que parte como uno de los favoritos al triunfo final.

Magnifique!



