Fabio Fognini alcanzó las 300 victorias al vencer a Monfils en Roma

El tenista Fabio Fognini (21° de la ATP) se convirtió en el cuarto italiano en llegar a las 300 victorias individuales en el circuito al superar en sets corridos al francés Gael Monfils (39°) para avanzar a segunda ronda en el Masters 1.000 de Roma.

El nacido en Sanremo se deshizo en 53 minutos de la raqueta gala al derribarlo por 6-3 y 6-1, dando un paso valioso en el campeonato que se disputa en su país de origen.

En la segunda etapa su rival será el austríaco Dominic Thiem (8°), quien quedó libre en la primera fase al ser el sexto favorito del campeonato que se disputa en arcilla y que además llega como el campeón del Masters de Madrid.

Fognini derribó a Nicolás Jarry en la final del ATP de Sao Paulo este año.

