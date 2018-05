Este viernes se juegan los cuartos de final del Masters 1.000 de Madrid, que se disputa en la Caja Mágica.

También habrá semifinales en el cuadro femenino.

Cuartos de final, varones

Dusan Lajovic (SRB) vs. Kevin Anderson (SUD). Finalizado: 6-7 (3), 6-3, 3-6.

Rafael Nadal (ESP) vs. Dominic Thiem (AUT). No antes de las 12:00 horas.

Kyle Edmund (GBR) vs. Denis Shapovalov (CAN). No antes de las 14:00 horas.

John Isner (EE.UU.) vs. Alexander Zverev (ALE). No antes de las 16:30 horas.

Semifinales, damas

Caroline Garcia (FRA) vs. Kiki Bertens (HOL). Primer set: 1-2.

Karolina Pliskova (RCH) vs. Petra Kvitova (RCH). No antes de las 15:00 horas.