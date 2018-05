Marin Cilic contrajo matrimonio y avisó que no competirá en el Masters de Madrid

El cuarto mejor tenista del mundo, el croata Marin Cilic, avisó que no podrá competir en el Masters 1.000 de Madrid producto de problemas en sus rodillas.

El europeo avisó en su cuenta de Twitter que debido a problemas en dicha articulación decidió restarse del torneo, porque "es la mejor opción pausar y pensar en la rehabilitación".

Otra noticia que entregó en su red social el croata es que contrajo matrimonio hace algunos días con su pareja, Kristina Milković.

