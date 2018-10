Actor de "Creed 2" invitó a la Premiere a la campeona del US Open

Michael B. Jordan, protagonista de la película "Creed 2", invitó a la Premiere del filme a la campeona del US Open, la tenista japonesa Naomi Osaka, luego que la animadora estadounidense Ellen DeGeneres actuara como intermediara a través de Twitter.

La nipona visitó el show de la norteamericana en septiembre, cuando ya alcanzó fama mundial por lograr el Grand Slam en Nueva York, y fue cuestionada sobre qué celebridad era su "amor platónico".

En el momento Osaka fue incapaz de recordar el nombre del actor, pero le dijo a DeGeneres que era el protagonista de "Black Panther", señalando la reconocida comunicadora que él se llamaba Michael B. Jordan.

De inmediato Ellen le ofreció enviar un mensaje de texto a la celebridad cinematográfica y Osaka le pidió que no lo hiciera, a lo que accedió.

Pese a todo esto, Ellen DeGeneres le envió a Osaka como regalo de cumpleaños el 16 de octubre una imagen de Jordan sin polera y la respuesta de la tenista asiática fue: "por favor, bloquéame".

Lejos de ser una vergüenza para la nipona, el actor replicó los mensajes con una fotografía más reciente a torso desnudo y el siguiente mensaje: "Esta es mejor y más reciente. Feliz cumpleaños atrasado, Naomi. En serio, quiero invitarte a la Premiere de "Creed 2" como regalo".

"De nada, Naomi", replicó DeGeneres.

