Caricatura de Serena Williams sobre su reacción en la final del US Open fue tildada de "racista y sexista"

Se sumó un nuevo capítulo a la ya encendida polémica sobre las reacciones de Serena Williams en la final individual femenina en el Abierto de Estados Unidos. Y es que una caricatura de un dibujante autraliano sobre ella y dicho momento se ganó las condenas internacionales, al ser tachada de racista y también sexista.

"La caricatura es sobre su mal comportamiento en la pista. No estoy apuntando a Serena, quiero decir, Serena es una campeona", dijo Mark Knight, autor del dibujo publicado por Herald Sun.

La caricatura, per se, exagera los rasgos de Williams, quien se ve saldando sobre una raqueta quebrada y un chupete, mientras de fondo aparece el umpire Carlos Ramos diciéndo a una rubia Naomi Osaka "¿No la puedes dejar ganar?".

Uno de los nombres fuertes en el activismo internacional sobre causas femeninas, Joanne Rowling, autora de la saga Harry Potter, escribió en su cuenta de Twitter su rechazo a la hobra de Knight.

"Muy bien por reducir a una de las mayores deportistas de las historia a estereotipos racistas y sexistas y convertir a una segunda gran deportista en un accesorio sin rostro", acusó la escritora.

“It had nothing to do with gender or race.” Herald Sun backs Mark Knight’s cartoon on Serena Williams: https://t.co/i1NBGO8xJw pic.twitter.com/BTFONVWHh8

Well done on reducing one of the greatest sportswomen alive to racist and sexist tropes and turning a second great sportswoman into a faceless prop. https://t.co/YOxVMuTXEC