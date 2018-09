Djokovic recordó sus mejores tiempos para reconquistar el US Open en un partidazo contra Del Potro

Novak Djokovic (6° del ATP) se exhibió intratable este domingo en el Arthur Ashe Stadium de Nueva York. Con movilidad y tiros dignos de su época como número uno, supo contestar a un colosal Juan Martín del Potro (3°), que pese a batallar en un nivel similar, sufrió un 6-3, 7-6(4) y 6-3 ante el hombre que se convirtió en campeón del Abierto de Estados Unidos 2018.

Se trata de la tercera corona para el diestro de Belgrado en Flushing Meadows, su segundo Grand Slam de la temporada tras la victoria en el césped de Wimbledon y el decimocuarto Major en su carrera, para convertirse en el tercer valor más ganador de la historia, junto con Pete Sampras, tras Rafael Nadal (17) y Roger Federer (20).

El juego inició parejo. Ambos especialistas se mostraron seguros al servir y con facilidad sumaron hasta el noveno game. Sin embargo, "Nole" supo devolver los cañonazos del espigado trasandino, para vencerlo en su mano y luego llevarse el set con su propio servicio.

De entrada en la segunda manga, Djokovic amenazó con un quiebre en doble ocasión, pero en la resistencia del sudamericano, postergó el golpe hasta el tercer juego. Se vio 3-1 arriba, y en lo que pareció la remontada de la "torre", también recibió un break.

Al llegar al 6-6, la muerte súbita resolvió todo. Inició ganando Juan Martín, que en un 1-3 y la doble ocasión del servicio, pudo ilusionarse con igualar el global. Sin embargo, la presión despertó los tiros ganadores del rival, que remontó y resolvió con un 7-4.

Aquel parcial, que tuvo su punto más alto en el octavo juego al extenderse por 20 minutos y 22 puntos, se convirtió además en el set más largo del torneo, cerrado en 95 minutos.

El set definitivo se desarrolló en completo suspenso. Quiebre para Djokovic en el cuarto juego. Respuesta de Del Potro en el siguiente y otro quiebre en el octavo acabó por definir el trámite a favor del europeo.

Ganó Djokovic, además del trofeo, 3 millones 800 mil dólares (2 mil 624 millones de pesos chilenos), además de 2.000 puntos ATP, que le permitirán desplazar a Del Potro en el ránking para convertirse en el tercero de la clasificación mundial a partir de este lunes.

