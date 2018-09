Djokovic tras igualar en número de Grands Slams a Sampras: "Pete te amo, eres mi ídolo"

Novak Djokovic levantó este domingo su decimocuarto trofeo de Grand Slam al vencer en el Abierto de Estados Unidos a Juan Martín Del Potro, una marca que le permitió igualar en títulos de majors a Pete Sampras, sobre quien expresó una tremenda admiración.

"Esperaba que (Sampras) estuviera aquí esta noche pero no lo está. Así que quiero decirlo: Pete te amo, eres mi ídolo, te veo pronto en la cancha, espero", dijo "Nole", ante la posibilidad diluida de recibir el título de las manos de la leyenda estadounidense.

El oriundo de Belgrado dedicó el triunfo a su familia, cercanos y equipo de trabajo, sobre todo por el apoyo que recibió cuando a principios de año atravesaba por un proceso de recuperación de una lesión.

Sobre el gran aliento que recibió el trasandino por parte de la hinchada argentina presente en el Arthur Ashe Stadium, confesó sentirse como en un partido de fútbol, y que por eso se forzó a rendir en un mejor nivel.

"Intento sacar lo mejor de mí mismo". Parecía un partido de fútbol un poco aquí con los fanáticos argentinos y serbios. La multitud nunca pasó de la raya", dijo.

Tras su paso por suelo norteamericano, Djokovic rescató 2000 puntos ATP, para convertirse a partir de este lunes en el tercer jugador en la clasificación.

Praise to an idol and a fellow competitor...@DjokerNole shows some ❤ for Pete Sampras and his worthy opponent this evening.#USOpen pic.twitter.com/Gl5MSwDkaU