ITF respaldó al umpire Carlos Ramos en polémica con Serena Williams

La Federación Internacional del Tenis emitió un comunicado para respaldar las decisiones del umpire portugués Carlos Ramos durante la final del torneo femenino del US Open, en el que la japonesa Naomi Osaka venció a la local Serena Williams.

Para el organismo, el juez de silla tuvo una correcta actuación durante la discusión que vivió con la norteamericana, a quien le impuso tres advertencias que a la larga le significaron 17.000 dólares en multas por parte del torneo.

"Carlos Ramos es uno de nuestros umpires más experimentados y respetados. Sus decisiones estuvieron de acuerdo con las reglas y fueron reafirmadas por las decisiones del US Open de multar a Serena Williams por sus tres ofensas", reza el escrito.

"Es entendible que en este incidente reprochable y de alto perfil provoque debate. Al mismo tiempo, es importante recordar que el señor Ramos tomó sus deberes como un profesional de acuerdo al libro de reglas y actuó a todo momento con profesionalismo e integridad".

La norteamericana recibió una primera advertencia por recibir órdenes de su entrenador, una segunda por romper una raqueta y la tercera por dirigirse en esos términos al árbitro, que no recibió el tradicional trofeo que se les entrega a los jueces después de la final.

En el caso, la WTA se puso de lado de Serena Williams y acusó "sexismo" en las decisiones de Ramos: "La WTA cree que no debe haber diferencia en los estándares de tolerancia provistos a las emociones expresadas por hombres y mujeres y está comprometida a trabajar con el deporte para asegurar que todos los profesionales sean tratados de la misma manera. No creemos que esto se hiciese en la final", dijo el presidente ejecutivo Steve Simon en un comunicado.

