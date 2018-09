Mike Bryan y Jack Sock se coronaron campeones de dobles en el US Open

La pareja estadounidense formada por Mike Bryan (1° del ranking de duplas) y Jack Sock (12°), terceros cabezas de serie, vencieron este viernes por 6-3 y 6-1 al polaco Lukasz Kubot (13°) y al brasileño Marcelo Melo (14°), séptimos favoritos, y se proclamaron nuevos campeones de dobles en el US Open.

El triunfo dejó a la pareja estadounidense, que también se proclamó campeona en Wimbledon, con un premio récord de 700.000 dólares a repartirse entre los dos jugadores, mientras que Kubot y Melo recibieron un premio en metálico de 350.000 dólares.

El partido, disputado en la pista central Arthur Ashe Stadium, duró apenas una hora y 14 minutos y dejó a Bryan y Sock con 36 golpes ganadores y sólo ocho errores no forzados, comparados a los 18 y siete de Kubot y Melo.

La nueva pareja estelar de dobles estadounidense se formó este año después que el mellizo Bob Bryan se lesionase y su hermano eligiese a Sock como su compañero para competir en el circuito.

Mike, con su hermano Bob, logró 16 títulos de Grand Slam, incluidos cinco del Abierto de Estados Unidos, para tener ahora otros dos más con Sock y poner la marca en 18.

Mientras que Sock, que había ganado sólo un torneo de Grand Slam en dobles ante de unirse a Mike, el de Wimbledon del 2014, ahora ya tiene tres con el primero en su poder del Abierto de Estados Unidos.

Los nuevos campeones del Abierto de Estados Unidos fueron los verdugos en semifinales de la pareja colombiana formada por Juan Sebastián Cabal (10°) y Robert Farah (11°), quintos favoritos, a los que vencieron por 6-2, 6-7 (1) y 6-4.

Previo a eso, superaron en cuartos al chileno Nicolás Jarry (70°), quien compitió en el certamen norteamericano junto al argentino Máximo González (52°).

