Nadal tras su lesión ante Del Potro: Odio retirarme, pero no podía seguir así

El español se despidió en semifinales y no pudo seguir en la lucha por su cuarto título en Flushing Meadows.

El tenista español Rafael Nadal, primero en el ránking ATP, se mostró apenado tras retirarse en el duelo ante el argentino Juan Martín del Potro (3°), lo que significó su eliminación en las semifinales del US Open.

Nadal, quien abandonó el encuentro tras perder los dos pimeros set por 7-6 y 6-2, aseguró que "odio retirarme, pero estar un set más así hubiera sido demasiado para mí".

Además, el mallorquí, quien confesó sentir un "pinchazo" en el inicio del duelo, agregó que "sentía demasiado dolor, noté algo extraño en el primer set, esperé a ver si mejoraba, pero no fue así y era muy difícil seguir así".

Finalmente, el europeo destacó que la lesión no le afectará para el resto de la temporada, ya que "la gravedad no creo que sea mucha, es la de siempre. Pero es limitante y más que limitante, me imposibilita competir".

Con esta derrota, el actual número uno del mundo, no pudo conseguir su cuarto título en Flushing Meadows, quedándose sólo con una corona de Grand Slam en esta temporada (Roland Garros), y con 17 en el registro total, a tres de Roger Federer (2°), quien fue despachado en octavos de final por el australiano John Millman y por la ola de calor que ha azotado al norte de Queens, en Nueva York.