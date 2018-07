Christian Garín cayó ante Adrian Mannarino y se despidió en primera ronda de Wimbledon

El tenista chileno Christian Garín (167° del ranking ATP) cayó ante el francés Adrian Mannarino (26°) por 6-3, 1-6, 7-6 (5) y 6-2 y se despidió en la primera ronda de Wimbledon, luego de haber ganado tres partidos en las clasificaciones del torneo.

Garín, no tuvo su mejor tarde en el césped británico. En la primera manga, si bien no tuvo grandes fallos, cedió su servició en un momento clave. El sexto fue el game fatídico para el chileno, que no pudo recuperarse del quiebre y terminó cayendo en la primera manga.

Desde ahí vinieron los mejores momentos del chileno, quien ayudado por un bajón del europeo, se quedó rápidamente con la segunda manga por 6-1 y llegó a instancias finales del tercer parcial, con muchas opciones de llevárselo, quedando en el décimo primer juego 6-5 arriba y con el saque para ganar el set.

No obstante, esos mejores momentos, se esfumarían con lo que vendría a continuación, porque en el duodécimo juego, no fue caapz de llevarse aquella manga y terminó cendiéndola en el Tie Break, cayendo también en la cuarta y definitiva por 6-4, terminando así el encuentro.

De aquí en más, el desafío de Garín es prepararse para la temporada de cancha dura, y jugar nuevamente la qualy de un Grand Slam como el US Open, torneo que lo espera eso sí, recién en el mes de agosto.

Por su parte, Mannarino enfrentará en segunda ronda de Wimbledon al estadounidense Ryan Harrison, quien a su vez derrotó al español Roberto Carballés por 6-1, 6-4 y 6-2.