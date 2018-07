Nishikori derribó a Kyrgios y se metió a los octavos de final en Wimbledon

El japonés Kei Nishikori (28° ATP) doblegó al australiano Nick Kyrgios (18°) por 6-1, 7-6 (3) y 6-4 para colocarse por tercera vez en su carrera en los octavos de final de Wimbledon, donde se medirá con el letón Ernests Gulbis (138°).

Con la noche cayendo sobre Londres, y aprovechando los últimos minutos de luz, el jugador japonés se impuso a Kyrgios en una hora y 37 minutos, y estará en la segunda semana de este Grand Slam, para enfrentarse el lunes contra el verdugo de Alexander Zverev (3°).

"Creía que no podría acabar el partido hoy, y estoy sorprendido de eso y de mi gran tenis de esta jornada también", dijo Kei. "He creído en mi mismo, he servido y he restado muy bien, estoy jugando el mejor tenis de mi carrera", aseguró el nipón tras el duelo.