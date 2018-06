Rafael Nadal: Ojalá pueda encontrarme con Federer en Wimbledon

El tenista español Rafael Nadal (1° del ránking mundial) aseguró este sábado en conferencia de prensa que quiere encontrarse con el suizo Roger Federer en Wimbledon, tercer Grand Slam del año, aunque admitió que ahora mismo es algo en lo que se le hace imposible pensar.

"Significaría que estoy en una final de Wimbledon después de siete años. Ahora mismo se me hace imposible pensar eso. Llego con una preparación escasa. No quiero decir que no sea buena, pero sí corta. Yo tengo que pensar en mi día a día. No puedo estar pensando en Federer, que está en el otro lado del cuadro. Ojalá pudiera encontrarme con él", destacó el balear.

Para preparar el asalto al que sería el tercer Wimbledon de su carrera, Nadal renunció a la disputa del torneo de Queen's y se entrenó en la hierba de Mallorca, además de disputar esta semana dos exhibiciones en Hurlingham.

"Me encuentro bien. Las cosas se van a ir viendo según pasen los días. Cada día para mí es una prueba y me voy encontrando mejor, lo cual es un objetivo para llegar lo mejor posible al torneo. Aun así, tendría que ir mejorando", explicó el ganador del reciente Roland Garros.

Con ello, el manacorense argumentó que sus expectativas son siempre altas ya que no está aquí para jugar un torneo, si no para "conseguir grandes resultados".

Además, Nadal señaló que este año se ha encontrado la hierba del All England Club un poco más alta respecto a pasadas ocasiones.