Roger Federer: La meta es volver a Wimbledon el año que viene

El suizo Roger Federer (2°) insistió en su intención de regresar a Wimbledon el año que viene, pese a la dura derrota sufrida este miércoles ante el sudafricano Kevin Anderson (8°) en los cuartos de final.

El helvético se llevó los dos primeros sets del partido y dispuso de un punto para cerrarlo en el tercero, pero Anderson supo darle la vuelta y ganar la batalla en cinco sets.

"No sé cuánto me va a costar recuperarme. Puede que mucho o puede que media hora. El objetivo es volver el año que viene. No llamaría a esto un trabajo sin acabar" dijo el suizo. "Siento que he conseguido grandes cosas en el pasado. Estoy bien, solo decepcionado ahora mismo", afirmó el número dos del mundo.

Federer incidió en lo decepcionante de la derrota, aunque apuntó que no tuvo fatiga mental en el quinto set.

"Claro que es decepcionante perder después de ganar los dos primeros sets y tener un punto de partido. Pero ya he estado en esta posición antes. Sabía qué energía poner en el quinto. Para ser sincero, no tuve fatiga mental. Ahora me siento horriblemente fatigado. Es terrible, pero así son las cosas", agregó.

El ocho veces campeón del All England Club reconoció que lo que más le motiva para dar lo mejor de sí en este torneo son las derrotas.

"Las derrotas, porque es lo que más duele. No quieres estar en el lado de los perdedores. Esto me motiva especialmente porque no quiero sentarme aquí y explicar mi derrota. Ese es el peor sentimiento que puede tener un tenista profesional", puntualizó.

"Honestamente, me encanta estar por aquí. Pasamos un buen tiempo en familia. Tengo grandes recuerdos, todos mis héroes han ganado aquí y cada vez que vengo intento ser como ellos", finalizó el ganador de 20 grandes.