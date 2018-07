Venus Williams fue eliminada y Serena sigue adelante en Wimbledon

La holandesa Kiki Bertens (20ª) acabó con la veterana estadounidense de 38 años Venus Williams (9a), quíntuple ganadora de Wimbledon, por 6-2, 6-7 (5) y 8-6 en dos horas y 40 minutos, pero su hermana Serena (181a), séptuple reina de este torneo, avanzó a los octavos de final tras derrotar a la francesa Kristina Mladenovic (62a), por 7-5 y 7-6 (2).

La europea ya había tenido ocasión de vencer a Venus en el torneo de Miami, donde dispuso de dos pelotas de partido también, pero allí cedió por 5-7, 6-3 y 7-5 en 176 minutos. Este viernes, Bertens confirmó su victoria a la tercera ocasión, tomándose la revancha.

La jugadora holandesa se enfrentará en octavos de final contra la ganadora del choque entre la checa Karolina Pliskova (8a) y la rumana Mihaela Buzarnescu (28a).

Venus había llegado agotada a esta instancia tras ganar sus dos partidos anteriores en el All England Club, levantando un set en ambos, contra la sueca Johanna Larsson (58a)y la rumana Alexandra Dulgheru (141a).

"Estoy muy feliz", dijo Serena nada más acabar su encuentro, sin saber aún nada de la derrota de su hermana. "He trabajado mucho dando todo lo que tengo. Técnicamente no soy una top ten", bromeó la 181 del mundo, 25ª favorita este año, "pero estoy lista para cualquiera con la que me enfrente ahora".

Mladenovic, que había caído ante Serena en Roland Garros hace dos años en dos sets, dispuso de saque y 5-4 30-30 en el primer set contra la estadounidense, pero desperdició la ocasión. Con su derrota, Francia pierde la última representante en el cuadro femenino.

Serena enfrentará en octavos a la rusa Evgeniya Rodina (120a), de la fase previa, que dio la sorpresa al derrotar a la estadounidense Madison Keys (11a), por 7-5, 5-7 y 6-4 en dos horas y 10 minutos.