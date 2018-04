Daniela Seguel buscará histórico paso a cuartos de final en el WTA de Bogotá

La tenista chilena Daniela Seguel (191ª del ranking mundial) buscará este jueves un histórico paso a cuartos de final del WTA de Bogotá, Colombia, ante la alemana Tatjana María (62ª), primera sembrada del torneo.

La deportista nacional que logró el lunes pasado ante la estadounidense Nicole Gibbs (118ª) su primera victoria en un torneo de esta categoría al imponerse por 6-2 y 6-2 tiene programado su partido para las 12:00 horas (15:00 GMT).

En diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa, Seguel dijo sobre este encuentro que "me toca la primera sembrada, es un lindo desafío. Me encanta este tipo de partidos, me ayuda a medir mi nivel y estoy ilusionada con jugar luego el partido".

Este duelo se debió jugar durante el miércoles, pero las intensas lluvias que cayeron sobre la capital colombiana el martes hicieron que este compromiso se aplazara.

