La riesgosa exhibición de Elina Svitolina y Li Na en Wuhan

La tenista ucraniana Elina Svitolina (6ª de la WTA) y la retirada china Li Na participaron en una riesgosa exhibición en uno de los lagos de la ciudad de Wuhan, con motivo de promocionar el Abierto que se disputa esta semana en la localidad asiática.

La sexta sembrada del certamen jugará el martes con la bielorrusa Aryna Sabalenka (20ª).

Revisa el desafío:

.@ElinaSvitolina and Li Na take to the lake for some @wuhanopentennis! pic.twitter.com/TEzb47VINe