Simona Halep: "Mi próximo objetivo es conseguir una medalla en los Juegos Olímpicos"

La tenista rumana Simona Halep admitió que su próximo objetivo, tras conseguir en el pasado Roland Garros su primer Grand Slam, es ganar una medalla olímpica.

"La presión se fue, el sueño se cumplió, no me estreso más con ello. Está bien estar en esta posición. Soñaba con esto, lo conseguí y ahora pienso en el nuevo objetivo, que serán los Juegos Olímpicos. Me encantaría ganar una medalla", explicó la número uno del mundo.

Halep, de 26 años, afirmó que no espera "muchos cambios" tras conseguir el ansiado Grand Slam, y que está "muy feliz de romper esa barrera".

"La gente es la misma y yo soy la misma. Solo tengo que volver a jugar torneos. Estoy preparada para seguir hacia adelante", añadió.

La de Constanza debutará en Wimbledon contra la japonesa Kurumi Nara, a la que definió como una jugadora muy "rápida", ante la que tendrá que estar "fuerte de piernas".