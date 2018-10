Simona Halep se dio de baja del WTA de Moscú para evitar riesgos con su espalda

Un día después de confirmarse que la rumana Simona Halep aseguró terminar la temporada como número uno del mundo y por segundo año consecutivo, anunció que no podrá competir esta semana en el torneo de Moscú, debido a sus problemas de espalda.

"Quería jugar aquí en Moscú pero desafortunadamente mi espalda me sigue doliendo y no quiero correr riesgos innecesarios", lanzó Halep en su cuenta de Twitter.

"Aunque me da pena retirarme se que mi salud es lo primero. Deseo al torneo un gran éxito", añadió la jugadora de Constanza que también tiene asegurado participar en las WTA Finals de Singapur, del 21 al 28 de octubre.

I really wanted to play here in Moscow, but unfortunately my back is still causing me pain and I don't want to take any unnecessary risks.



While it's disappointing to withdraw, I know it's important to put my health first. I wish the tournament great success 🤗 pic.twitter.com/vqGiclchyD