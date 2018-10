Simona Halep sufre una hernia discal que la dejará fuera del circuito

La mejor tenista del orbe, la rumana Simona Halep, informó que sufre una hernia discal que la apartará por un tiempo indefinido del circuito.

La campeona de Roland Garros se retiró en la primera ronda del Abierto de China y luego se sometió a un examen que arrojó el diagnóstico, según señaló en su cuenta de Twitter.

"Hola a todos, quiero dar una actualización rápida. Me sometí a una resonancia magnética en la espalda y encontré que tengo una hernia discal", escribió en la red social.

"Discutiré con los doctores en los próximos días, pero espero estar de vuelta pronto y tenerlos informados. Gracias a todos por su apoyo", detalló.

Halep no tiene riesgo de perder su número uno al menos esta semana, pese a que cayó en primera ronda de Beijing, pues la separan casi 2.000 puntos de Caroline Wozniacki. Sin embargo, en el caso que la danesa siga sumando triunfos en las próximas semanas verá amenazado su reinado.

También más atrás está la alemana Angelique Kerber, en el tercer lugar.

Hi everyone, wanted to give you a quick update. I had an MRI on my back and found out I have a disk hernia.

I will discuss with doctors in the next few days but hope to be back soon and will keep you updated. Thanks for all your support ❤️ pic.twitter.com/tQ6cFTsB9o