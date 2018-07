Van Uytvanck tras besar a su novia en Wimbledon: Simplemente soy gay

La belga Alison Van Uytvanck, 50a del ránking WTA, dio el gran golpe en Wimbledon al frenar a la última campeona, Garbiñe Muguruza, con una inmensa remontada de 5-7, 6-2 y 6-1 el jueves. Apenas finalizó el duelo, la vencedora festejó besando a Greet Minnen, quien es su apoyo en el circuito femenino, y también su novia.

Tiempo atrás, Van Uytvanck ya había declarado de forma abierta su homosexualidad, pero en rueda de prensa volvió a ser consultada sobre si el acto de exhibir su relación de forma pública la "liberó", algo que constestó de forma tajante.

"No creo que me sienta más libre ahora, simplemente decidimos que era algo que no queríamos guardar para nosotras mismas, porque estoy feliz y no hace ninguna diferencia si eso es con una mujer o un hombre. Siento que es algo de lo que no deberíamos avergonzarnos y eso me hace sentir más libre", dijo.

Consciente de los posibles cuestionamientos o apoyos que pudiese recibir por la naturalidad con la que besó a Minnen, ironizó: "No estoy enferma, no tengo ningún tipo de enfermedad. Simplemente creo que es algo bueno porque he podido mostrarme como una persona gay".

El próximo desafío de Van Uytvanck en la competencia será este lunes ante la rusa Daria Kasatkina, decimocuarta cabeza de serie, ante quien buscará el paso a los cuartos de final.