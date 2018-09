Venus Williams canceló su participación en el Premier de Wuhan al sentirse sin el nivel necesario

La estadounidense Venus Williams, actual 21ª del ránking WTA, anunció que no participará en el Premier de Wuhan en China al sentirse fuera del nivel que requiere el torneo, donde se reunirán las mejores del orbe.

La organización de la competencia, mediante un mensaje en redes sociales, comunicó que Williams no considera "que esté físicamente lista para competir al más alto nivel".

La jugadora de 38 años, que levantó el título de Wuhan en 2015, tuvo su última actuación en el US Open, donde cayó por 6-1 y 6-1 ante su hermana Serena en la tercera ronda.

La competencia comenzará el 23 de septiembre y se extenderá hasta el 29 del mismo mes.

