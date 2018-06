Bárbara Riveros fue elegida la mejor triatleta de la historia en Latinoamérica

La triatleta chilena Bárbara Riveros sumó un nuevo reconocimiento a su dilatada carrera deportiva al ser elegida esta semana como la mejor triatleta de la historia en Latinoamérica.

La distinción la hizo el sitio Ironman.com a través de una votación donde la deportista nacional obtuvo el 64 por ciento de los votos, superando por amplio margen a la brasileña Fernanda Keller, quien sumó el 24 por ciento de las preferencias.

La votación estaba enmarcada en el 40° aniversario de la agrupación Ironman.com (que reúne a las principales carreras de esta categoría) y en la publicación se explica que la "pequeña deportista ha estado entre las mejores del ranking mundial, con participaciones en los Juegos Olímpicos de 2008, 2012 y 2016, donde fue quinta".

En la nota también se recuerda que Riveros fue parte del programa de la Unión Internacional de Triatlón para países con menos desarrollo en la especialidad y recuerdan las palabras de Libby Burrel, encargada de dicho programa: "Ella es pequeña de estatura pero grande de corazón. Es tenaz que entiende lo que se necesita para ser campeona".

Se recuerda también sus cuatro triunfos en el Ironman de Pucón y sus victorias en el circuito mundial en Geelong, Chattanooga y Taiwán.

La chilena reaccionó a través de su cuenta personal en Twitter: "Solo hago lo que amo y me esfuerzo por ser lo mejor que puedo ser cada día", escribió la recientemente ganadora de medalla de oro en los Juegos Sudamericanos.

Verdaderamente humilde Gracias a ud. Solo hago lo que amo y me esfuerzo por ser lo mejor que puedo ser cada día.

Truly humbled. Thank you. I'm just doing what I love and striving to be the best I can be. https://t.co/xnNJzsxNNN