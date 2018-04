Clemente Seguel finalizó entre los 20 mejores en la Flota de Bronce en España

El velerista algarrobino Clemente Seguel Lacamara concluyó en el 18º lugar de la Flota de Bronce en el 49º Trofeo Princesa Sofía, primera etapa del circuito mundial que se desarrolló en Mallorca, España, con participación de 183 especialistas en su categoría, la clase olímpica Laser Standard.

Complicado por las condiciones reinantes y las dimensiones de la numerosa flota, el timonel de 18 años no pudo acceder a los grupos de avanzada y este viernes se ubicó 24° en su división, sin poder avanzar en la tabla de posiciones.

"Siempre me planteé este como un campeonato para ganar experiencia. Pero tampoco me conformo con este resultado. Cometí varios errores que no puedo repetir y no logré navegar cómodo. Es una experiencia amarga, pero ahora tengo que quedarme con lo bueno, que es todo lo que aprendí, y trabajar duro en corregirlo", comentó acerca de su primer torneo adulto en Europa.

"De todos modos, no voy a bajar los brazos. Nadie dijo que iba a ser fácil. Estaba ante los mejores del planeta y tengo que aprender de ellos y de lo que yo mismo hice", concluyó.