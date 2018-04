Velerista Clemente Seguel marcha 15° en la Flota de Bronce en España

El velerista algarrobino Clemente Seguel Lacamara se ubica en el 15° lugar de la Flota de Bronce en el 49º Trofeo Princesa Sofía, primera etapa del circuito mundial que se disputa en Mallorca, España, con participación de 183 especialistas en su categoría, la clase olímpica Laser Standard.

Después de un comienzo complicado, con poco viento y magros resultados, el timonel de 18 años, vio hipotecada su opción de acceder a instancias superiores y quedó asignado a la Flota de Bronce, integrada por los deportistas que se ubicaron en el tercer tramo de las clasificatorias.

Compitiendo ante timoneles con un nivel de experiencia similar, sumado a mejores condiciones de viento, Seguel anotó un 16° y un 18° lugares en su flota este miércoles.

"Siempre dije que era un torneo para aprender, pero no puedo negar que me decepcionó mi rendimiento de los dos primeros días. Hoy -miércoles- me sentí un poco más cómodo, y quiero aprovechar al máximo los dos días que quedan, para corregir de inmediato los errores que he estado cometiendo", señaló.