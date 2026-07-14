Inglaterra y Argentina se enfrentan este miércoles 15 de julio de 2026 por las semifinales de la copa del mundo 2026, en el Mercedes-Benz Stadium, ubicado en Atlanta. Para este partidazo, las supercuotas de Novibet son uno de los grandes atractivos, con mejoras de hasta un 25% en mercados seleccionados para el encuentro. Entre las opciones destacadas aparece la combinación de Harry Kane + Lionel Messi convierten o asisten, cuya cuota aumenta de 3.70 a 4.62.

5 rating Bono Novibet Aprovecha las supercuotas de Novibet de hasta +25% SuperCuotas de hasta +25% en mercados seleccionados para apostar en Inglaterra vs Argentina por la semifinal del mundo. Términos y Condiciones 18+. Beneficio sujeto a T&C. Jugar con responsabilidad. AALNOVI Copiar 90 Copiado esta semana ¡Aprovecha las supercuotas de Novibet!

+18. Juega responsablemente.

Aprovecha las supercuotas de Novibet para Inglaterra vs Argentina

Novibet Chile ha lanzado una oferta especial para una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026: Argentina vs Inglaterra (15/07-15:00 hs de Chile)

A través de sus supercuotas, la casa de apuestas mejora determinados mercados seleccionados para el partido, ofreciendo cuotas de hasta +25%. Te lo explicamos con un ejemplo.

Aquí podemos ver una combinada que incluye que Harry Kane y Lionel Messi marquen o den una asistencia pasa de cuota 3.70 a 4.62. Esto significa que, si la apuesta resulta ganadora, el pago potencial será mayor que con la cuota estándar, sin necesidad de realizar ninguna acción adicional más que seleccionar la super cuota disponible antes de apostar.

Las supercuotas están disponibles para usuarios con cuenta registrada en Novibet Chile y pueden aprovecharse directamente desde la sección del encuentro Argentina vs Inglaterra dentro del Mundial 2026. ¿Tu ya tienes tu pálpito para este superclásico?

Supercuotas de Novibet más destacadas para Inglaterra vs Argentina:

No todos los mercados ofrecen supercuotas pero hay más opciones para acompañar el evento. Te dejamos una tabla con los más destacados, recuerda que las cuotas pueden variar y debes chequearlas directamente en el operador a la hora de realizar tu apuesta:



Mercado Detalle Cuota SÚPER CUOTA Harry Kane (Inglaterra) gol o asistencia + Lionel Messi (Argentina) gol o asistencia 3.65 4.56 SÚPER CUOTA Ambos equipos marcan + Más de 7.5 córners + Más de 2.5 tarjetas 3.90 4.87 1-X-2 Supercuotas Inglaterra 2.80 · Empate 3.00 · Argentina 3.05 SC 1-X-2 Tradicional Inglaterra 2.75 · Empate 2.85 · Argentina 2.95 Referencia

APUESTA EN NOVIBET

¿Cómo participar en las Supercuotas de Novibet?

Participar es muy sencillo:

1- Inicia sesión en tu cuenta de Novibet Chile.

2- Ingresa a la sección Mundial 2026.

3- Busca el partido Argentina vs Inglaterra.

4- Identifica los mercados marcados como supecuotas.

5- Selecciona la apuesta que prefieras y confirma tu jugada.

6 La mejora se aplica automáticamente al mercado promocionado, por lo que no necesitas activar ningún bono adicional.

Nuestro pronóstico Inglaterra vs Argentina: semifinal del Mundial 2026

Esperamos un encuentro extremadamente equilibrado, donde los detalles y la eficacia en ambas áreas pueden marcar la diferencia. Sin embargo, Inglaterra llega con leve favoritismo.

Supercuotas para Inglaterra vs Argentina (15/07)

1X2

Inglaterra: 2.80 | Empate: 3.00 | Argentina: 3.05

Cuotas orientativas sujetas a cambios.

Argentina e Inglaterra protagonizan una de las rivalidades más históricas del fútbol mundial. A 40 años del cruce más famoso entre estas dos selecciones, desde el polémico episodio con la mano de Dios, estos dos gigantes se vuelven a encontrar, buscando un lugar en la final de la Copa del Mundo 2026. Se espera una semifinal intensa, muy física, y con bastantes interrupciones.

La Albiceleste llega nuevamente a instancias decisivas respaldada por una generación acostumbrada a competir bajo presión y por la experiencia adquirida en los últimos grandes torneos internacionales.

Por el lado inglés, los Three Lions presentan una plantilla repleta de figuras que militan en las principales ligas europeas y buscan alcanzar una nueva final mundialista después de décadas de espera.

Si todavía no tienes una cuenta, también puedes aprovechar el bono de bienvenida de Novibet disponible para nuevos usuarios en Chile, sujeto a términos y condiciones vigentes.

¿Es tu primer registro en Novibet? ¡Reclama el bono de bienvenida con el código AALNOVI!

Si además eres nuevo en Novibet, puedes aprovechar código promocional Novibet AALNOVI para reclamar tu bono de bienvenida y una reseña completa para que sepas todo lo que necesitas sobre el operador.

Preguntas frecuentes sobre las supercuotas de Novibet

¿Necesito un código promocional para usar las supercuotas de Novibet?

No, las supercuotas se aplican automáticamente sobre los mercados promocionados dentro del partido Argentina vs Inglaterra. Solo debes iniciar sesión y seleccionar la apuesta correspondiente. Si eres nuev en la plataforma, entonces te conviene usar el código promocional Novibet AALNOVI para reclamar tu bono de bienvenida.

¿Puedo combinar una supercuota con otras promociones de Novibet?

Dependerá de las condiciones específicas de cada promoción. Algunas ofertas son compatibles entre sí y otras no. Recomendamos revisar los términos vigentes en Novibet antes de apostar.

¿Las supercuotas están disponibles hasta el inicio del partido?

Sí, aunque Novibet puede modificar o retirar la promoción antes del comienzo del encuentro. Por ello, conviene revisar las cuotas promocionales con anticipación y confirmar su disponibilidad al momento de apostar.

¿Las supercuotas aplican a todos los mercados?

No. Las supercuotas de Novibet solo están disponibles en mercados seleccionados por la casa de apuestas y se aplican para eventos específicos. En este caso se ofrecen puntualmente para el partido Inglaterra vs Argentina por semifinales del Mundial 2026.

¿Cuál es la diferencia entre una Super Cuota y una Cuota Mejorada?

Aunque ambas ofrecen un retorno potencial más alto que la cuota estándar, no son exactamente lo mismo. Las supercuotas suelen formar parte de promociones especiales con incrementos más importantes y enfocadas en mercados concretos o combinaciones creadas por el operador. Las Cuotas Mejoradas, en cambio, pueden aplicarse a selecciones individuales y normalmente implican aumentos más moderados sobre la cuota original.

¿Conviene usar las supercuotas de Novibet?

Sí. Si la selección coincide con tu análisis del partido, las cupercuotas son una buena opción porque permiten obtener una ganancia potencial mayor que la cuota estándar para la misma apuesta.

Términos y condiciones. Promoción verificada en julio de 2026. Válida únicamente para usuarios mayores de 18 años con cuenta registrada en Novibet Chile. Las supercuotas aplican exclusivamente a mercados seleccionados por el operador y pueden modificarse o retirarse sin previo aviso. Oferta sujeta a los términos y condiciones vigentes de Novibet Chile.