La millonaria deuda que tiene la ANFP con WarnerMedia, dueña de TNT Sports, obligó al ente rector del futbol chileno a tomar medidas. Con el fin de pagar la indemnización que asciende a más de 30 millones de dólares, en Quilín preparan la realización de un nuevo torneo.

Se trata de una Copa de la Liga, la que no solo descarta el retorno de los playoffs, sino que también entregaría un importante premio deportivo. Para ello, según se supo en las últimas horas, ya habría un preacuerdo, por lo que pronto podría haber humo blanco.

🤝 Hay acuerdo para la Copa de la Liga del fútbol chileno

Según reveló el periodista Fernando Tapia, en las últimas horas la ANFP y TNT Sports llegaron a un acuerdo para la creación de la Copa de la Liga, la cual incluiría solo a equipos de Primera División.

El comunicador detalló que la competencia constaría de cuatro grupos con cuatro equipos cada uno, donde se enfrentarían todos contra todos en duelos de ida y vuelta. Los dos mejores clasificarían a cuartos de final para definir todo en rondas eliminatorias.

🏆 El gran premio de la Copa de la Liga del fútbol chileno

El torneo será de suma importancia para las aspiraciones internacionales de los distintos equipos del fútbol chileno, puesto que entregará cupos a las principales competiciones de nuestro continente.

De acuerdo a la citada fuente, el campeón de la Copa de la Liga del fútbol chileno obtendrá un boleto a la Copa Libertadores, mientras que el subcampeón irá a la Copa Sudamericana.