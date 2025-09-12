En Colo Colo están concentrados en la definición de la Supercopa. Los albos enfrentarán a Universidad de Chile este domingo en búsqueda de un nuevo título, el primero en el año de su Centenario.

En medio de esta situación, desde Argentina confirmaron su interés por una de las figuras del Cacique, quien está siendo seguido hace meses desde el exterior.

😮 En Argentina siguen a pieza clave de Colo Colo

Se trata de Vicente Pizarro, quien ha sido seguido por Vélez Sarsfield, según confirmó el propio presidente del club, Fabián Berlanga.

“Estuvimos siguiendo a Vicente Pizarro. Siempre se mira el fútbol chileno, porque después de los títulos de la selección chilena se empezó a mirar”, dijo el mandamás del elenco trasandino a En Cancha.

“Vicente nos parece un muy buen jugador, con gran despliegue y llegada al gol. Hizo un par de goles en un clásico”, agregó.

🤔 ¿Por qué Vélez Sarsfield no ofertó por Vicente Pizarro?

Pese al interés que han mostrado por Vicente Pizarro, desde Vélez Sarsfield no han hecho ningún ofrecimiento formal a Colo Colo por el mediocampista, algo que fue explicado por Berlanga.

“No hicimos ninguna acción formal porque en medio de este seguimiento apareció la opción de Rodrigo Aliendro y se optó por él, debido a que era una persona con mucha experiencia en el fútbol argentino”, cerró.