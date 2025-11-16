En un fin de semana extraño, marcado por las Elecciones Presidenciales y partidos en todas partes menos en el Campeonato Nacional, Colo Colo optó por una ruta distinta: seguir compitiendo sin público, sin cámaras y sin ruido. La idea era simple: recuperar sensaciones. Y lo hicieron probándose ante Trasandino en dos duelos que ofrecieron más pistas de las que se imaginaba.

El club venía acumulando dudas futbolísticas, pero los partidos amistosos ayudaron a ordenar piezas y medir ritmos en un plantel que aún pelea por cerrar dignamente un año que ha sido sumamente difícil.

⚽ Los goles de Colo Colo en los amistosos con Trasandino

El primer partido tuvo un ritmo inesperadamente alto. Colo Colo se impuso 4-2 con apariciones que hace semanas no se asomaban: Bolados ganó profundidad, Víctor Felipe Méndez irrumpió con remates frontales que complicaron al rival y Salomón Rodríguez mostró una potencia que le había costado sostener. El aporte de Esteban Pavez terminó de marcar la diferencia.

Para el segundo amistoso, el protagonismo cambió de manos. Javier Correa, que venía alternando rendimientos, fue el más fino en el área y anotó dos goles a pura lectura ofensiva. Erick Wiemberg, desde una aparición inesperada, puso el 3-1 definitivo y cerró una tarde donde las bandas fueron punto alto.

Llegaron los goles de los amistosos ante Trasandino ⚫️⚪️



Mira los tantos del Cacique en los partidos de esta mañana en La Ruca 🤟🏼#𝑉𝑎𝑚𝑜𝑠𝐶𝑜𝑙𝑜𝐶𝑜𝑙𝑜 • #𝐶𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎𝑟100 pic.twitter.com/mwHHLF79FT — Colo-Colo (@ColoColo) November 15, 2025

📅 Tres partidos y poco margen: el verdadero examen del Cacique

Lo que se viene para Colo Colo no admite más errores: Unión La Calera en el Monumental con obligación de ganar, un viaje desgastante a El Salvador para enfrentar a Cobresal —duelo que puede definir cupos internacionales— y un cierre ante Audax Italiano, otro rival directo en medio de una tabla apretadísima.