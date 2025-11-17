El apellido Barticciotto en Colo Colo es sinónimo de Copa Libertadores y éxitos, también de amor por la camiseta. Es por eso que desde hace tiempo que los hinchas del Cacique se han ilusionado con el posible fichaje de Bruno Barticciotto y parecía que en esta vez todo iba bien encaminado para cumplir con las expectativas de los colocolinos.

Pero las ilusiones de Colo Colo se desvanecen y también para Racing, que había sondeado al delantero gracias a la conexión con Gustavo Costas, su ex entrenador en Palestino.

Todo apunta a que Barticciotto tiene su futuro definido para la temporada 2026.

🚫 Bruno Barticciotto lejos de Colo Colo

Según Fabián Estay, ex futbolista chileno y comentarista radicado en México, le dijo a Bolavip que Santos Laguna ejercerá su opción de compra y mantendrá a Bruno Barticciotto en la Liga MX, donde ha demostrado ser una pieza valiosa para el proyecto del club mexicano.

El préstamo de Barticciotto en Santos Laguna llegó a su fin, pero su rendimiento fue suficientemente sólido para convencer a la dirigencia mexicana de que vale la pena invertir en él. El club mejoró significativamente su desempeño en el torneo reciente, y Barticciotto fue pieza clave en esa recuperación.

Bruno Barticcioto es figura en la Liga MX / ©Imago

“Yo creo que Santos lo va a querer comprar, porque Bruno puede ser una moneda en el futuro importante. Esa es la estructura del Santos, comprar a jugadores jóvenes, potenciarlos y después venderlos a los equipos del norte, al América, al Cruz Azul o al mismo Toluca”, señaló Estay.

💰 A Barticciotto le conviene México

Según Fabián Estay, quedarse en México sería la mejor decisión deportiva y económica para Barticciotto. El comentarista de Fox Sports considera que el futbolista aún tiene margen de crecimiento significativo en la Liga MX antes de dar un salto mayor.

“Si hay una opción de compra y Santos la hace efectiva, creo que también le convendría quedarse aquí en México, porque se puede potenciar mucho más todavía”, indicó Estay.

De todas formas, Fabián Estay reconoce que la decisión final será “muy personal” y que Marcelo Barticciotto tendrá influencia importante en el proceso. El ex goleador del Cacique ha sido público sobre su deseo de ver a Bruno en la Selección y ha manifestado molestia por su ausencia en convocatorias.