Betis y Elche protagonizarán uno de los cruces más atractivos de los octavos de final de la Copa del Rey en el estadio de La Cartuja de Sevilla, en un duelo a partido único donde ambos buscan acceder a los cuartos de final del torneo.

​Los verdiblancos llegan con la obligación de hacer valer la condición de local —aunque jueguen en La Cartuja y no en el Benito Villamarín— para seguir adelante en una competición que ganaron en 2022 y que representa una de las mejores opciones del club para conquistar un título esta temporada. Manuel Pellegrini afronta el encuentro con serias limitaciones en el plantel: Cucho Hernández e Isco Alarcón están lesionados, mientras que Sofyan Amrabat y Abde Ezzalzouli se encuentran disputando la Copa África.

​El equipo chileno viene de empatar 1-1 contra Oviedo en LaLiga el pasado fin de semana, frenando una racha positiva que había mostrado en las últimas jornadas. En Copa del Rey, el Betis ha tenido un recorrido impecable: eliminó al Atlético Palma del Río, al Torrent y al Murcia, anotando 13 goles y recibiendo apenas 2 en todo el torneo.

​Elche, por su parte, vive un momento histórico. El equipo de Christian Bragarnik tiene la oportunidad de alcanzar los cuartos de final de la Copa del Rey casi 60 años después de la última vez que lo logró, precisamente en 1968, el mismo año en que disputó la única final de su historia. Los franjiverdes llegan motivados tras eliminar a Los Garres, al Quintanar del Rey y al Eibar en dieciseisavos.

​El reencuentro de Eder Sarabia con el Betis añade un ingrediente emocional al partido. El técnico bilbaíno fue segundo entrenador de Quique Setién durante su exitosa etapa en el banquillo verdiblanco, donde conquistó el corazón de la afición bética hasta el punto de convertirse en socio del club. “Es un partido muy especial. Soy abonado del Betis. Cuando vas allí, si sabes vivir la ciudad y la afición, te queda para siempre”, confesó Sarabia en rueda de prensa.

​Sin embargo, el Elche afronta el cruce con bajas significativas. André Silva, recuperado tras un mes lesionado, no será forzado por Sarabia y reaparecerá el próximo lunes contra el Sevilla. Tampoco estará disponible Rafa Mir por lesión muscular, ni Pedro Bigas, cuya lesión resultó menos grave de lo esperado, pero igualmente le impide estar en la convocatoria. Estas ausencias dejan al equipo muy mermado en ataque, donde solo cuenta con Álvaro Rodríguez y el canterano Adam Boayar.

​El último enfrentamiento entre ambos en Copa del Rey data de enero de 2008, en dieciseisavos de final, cuando empataron 0-0 en el Martínez Valero. Casi dos décadas después, ambos equipos llegan con proyectos consolidados y hambre de avanzar en el torneo más antiguo del fútbol español. Con un aforo esperado de 40.000 espectadores en La Cartuja, el escenario está listo para una batalla táctica entre dos técnicos de primer nivel.

🟢 Posible formación del Betis

Manuel Pellegrini apostará por un 4-2-3-1.

Adrián; Aitor, Llorente, Natan, Ricardo; Altimira, Deossa; Antony, Lo Celso, Riquelme; y Bakambu

🔰 Posible formación del Elche

Eder Sarabia presentará un 4-4-2:

Iñaki Peña; Petrot, Affengruber, Chust; Valera, Febas, Mendoza, Neto, Núñez; Diangana y Álvaro Rodríguez

⏱️Betis vs Elche, minuto a minuto