La temporada del fútbol chileno está llegando a su fin y en Colo Colo ya comienzan los balances. Los albos han tenido un año para el olvido precisamente en la conmemoración de su centenario.

El Cacique, que no logró levantar ningún título el 2025, tiene como único objetivo clasificar a la próxima Copa Sudamericana. Aunque para ello no depende de sí mismo y deberá esperar el resultado del cruce entre Ñublense y Cobresal.

Con este escenario por delante, la dirigencia de Blanco y Negro ya piensa en el 2026, y si bien asegurar participación internacional cambiaría el panorama, ya trabajan en posibles refuerzos.

😮 Claudio Aquino podría ser clave en el mercado de Colo Colo

Así como algunos jugadores llegarán al Estadio Monumental, otros se irán. En Macul evalúan posibles salidas y uno que podría partir es Claudio Aquino.

El talentoso volante llegó a inicios de año a Colo Colo, y si bien ha tenido un nivel aceptable, ha estado por debajo de las expectativas que había en el cuando arribó procedente de Vélez Sarsfield.

Recientemente se conoció que el mediocampista es seguido por Talleres de Córdoba, club que se salvó del descenso, por lo que ya piensan en fichar algunos jugadores para tener una mejor temporada el 2026.

👀 El cambio que podría beneficiar a Colo Colo

Así como el equipo cordobés está tras los pasos de Claudio Aquino, Colo Colo tiene en carpeta hace varios mercados a dos jugadores que pertenecen al elenco de la ‘T’.

Hablamos de Matías Catalán y Bruno Barticciotto, quienes han estado en la órbita de los albos hace algún tiempo, pero que por distintas razones no se han podido concretar sus fichajes.

Por ello, el interés de Talleres por el mediocampista del Cacique podría abrir una puerta para que Blanco y Negro intente negociar un intercambio por Aquino y alguno de los jugadores anteriormente mencionados.

Por ahora lo único cierto es que Aquino tiene contrato con el popular hasta fines de 2026, aunque no estaría del todo contento en el Estadio Monumental y su intención sería retornar a Argentina.

