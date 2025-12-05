En Colo Colo tienen total conciencia de que no contarán con un gran presupuesto para ir por fichajes de cara al 2026, por lo que cualquier oportunidad de mercado que se les pueda presentar seguramente será bienvenida en Pedrero, y es algo que justamente ocurrió en las últimas horas.

De igual forma en las últimas semanas han empezado aparecer los primeros nombres que tienen como objetivo en Colo Colo para potenciar su plantel con miras a la próxima temporada, pero más recientemente surgió una sorpresiva chance con un jugador que fue ofrecido en el estadio Monumental desde el exterior, y que tiene entre sus credenciales haberse proclamado campeón de la Copa Sudamericana no mucho tiempo atrás.

🧐 Colo Colo puede refrescar su ataque con un delantero proveniente de Argentina

Entre las falencias más evidentes que presentó Colo Colo en esta paupérrima temporada fue la poca cantidad de variantes ofensivas de peso en el plantel, solo con Javier Correa y Lucas Cepeda logrando destacar a lo largo del año, pero sufriendo con la irregularidad o derechamente bajo rendimiento de Marcos Bolados, Salomón Rodríguez o Cristián Zavala, quien incluso se marchó a mediados de año cedido a Coquimbo Unido, donde luego se proclamó campeón.

Por ello, es que al parecer esa necesidad de los albos fue detectada desde el extranjero y en las últimas horas Claudio Canario, panelista del medio partidario de Colo Colo Mundo Eterno avisó que a las oficinas del Monumental llegó el nombre del extremo argentino Agustín Urzi como posible refuerzo, un otrora campeón de Copa Sudamericana con Racing en 2024.

“Agustín Urzi, extremo izquierdo que actualmente está a préstamo en Huracán y cuyo pase pertenece a FC Júarez de México, fue ofrecido a Colo Colo”, señala Canario, algo que se complementa a la información proveniente desde tierras argentinas sobre que Urzi no sería considerado por el técnico del Globo, Diego Martínez, para 2026.

Agustín Urzi empieza a sonar con fuerza para reforzar el ataque de Colo Colo/ © IMAGO

💰 ¿Cuál es el valor de mercado de Urzi?

De acuerdo al portal especializado Transfermarkt, el valor de mercado de Agustín Urzi se acerca a los 1.2 millones de dólares, aunque desde Juárez podrían considerar solo un nuevo préstamo que también facilitaría las negociaciones para Colo Colo.

📊 Los números de Agustín Urzi en 2025 con Huracán