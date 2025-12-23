El horario de los partidos vuelve a estar en el centro del debate. Con la mirada puesta en la temporada 2026, la ANFP y TNT Sports avanzan en un rediseño de las programaciones que podría marcar un antes y un después en el fútbol chileno, especialmente en los encuentros de mayor interés.

La propuesta quedó plasmada en el Cuaderno de Cargos que será votado esta semana por el Consejo de Presidentes, un documento que fija obligaciones claras para los clubes, criterios televisivos más estrictos y un régimen de sanciones que eleva la presión sobre las instituciones.

⏰ ¿Habrá clásicos en horario prime en el fútbol chileno 2026?

La respuesta apunta claramente a que sí. El documento, al que tuvo acceso ADN Deportes, establece que el partido de mayor interés de cada jornada deberá programarse al cierre del día, privilegiando el horario estelar de televisión.

Según lo estipulado, “el partido de mayor interés para la audiencia procurará ser asignado al cierre de cada día y transmitido en horario prime televisivo”. Este bloque se define entre las 19:00 y las 23:00 horas, lo que abre la puerta a que los clásicos abandonen definitivamente el horario del mediodía, tendencia que se consolidó en los últimos años.

📺 ¿Qué busca TNT Sports con este cambio de programación?

El foco está puesto en la audiencia. Desde la señal televisiva buscan ordenar la parrilla, reducir la dispersión de partidos y potenciar los encuentros de mayor impacto en franjas de alto rating. La idea es clara: menos partidos simultáneos, más atención concentrada y productos fuertes en horarios que aseguren mayor visibilidad y retorno comercial.

📆 ¿Cuántos partidos por día se podrán programar en Primera División?

Otro de los cambios relevantes apunta directamente al calendario semanal. A partir de 2026:

Solo se podrán programar seis partidos por día en Primera División

en Primera División No podrán fijarse más de dos encuentros en simultáneo, salvo en fechas finales

La medida busca ordenar la transmisión y evitar jornadas saturadas que diluyan la audiencia.

🕕 ¿Se podrán jugar partidos antes de las 18:00 horas en días hábiles?

No. El Cuaderno de Cargos establece una restricción clara para los partidos jugados entre semana:

No podrán programarse antes de las 18:00 horas

Sin embargo, el documento deja una salvedad importante al recalcar que “lo señalado precedentemente es sin perjuicio de las decisiones de la autoridad competente”. Esto abre espacio a excepciones por razones de seguridad u orden público.

⚖️ ¿Qué multas arriesgan los clubes si no cumplen la programación?

El nuevo marco también endurece las sanciones económicas. El régimen de multas queda dividido en tres categorías:

Faltas leves: 10 a 50 UF

10 a 50 UF Faltas graves: 51 a 250 UF

51 a 250 UF Faltas gravísimas: 251 a 1.000 UF

En el caso de los clubes de Primera B, las sanciones se aplicarán con montos equivalentes al 50% de las establecidas para Primera División.

🧠 ¿Por qué este cambio puede impactar directamente a los hinchas?

Porque redefine la experiencia del fútbol chileno: menos partidos superpuestos, clásicos en horarios estelares, mejor acceso televisivo y una programación más ordenada. Si el documento es aprobado, el 2026 podría marcar el fin definitivo de los clásicos a pleno sol y el inicio de una etapa más alineada con los estándares televisivos internacionales.

📰 EN RESUMEN

La ANFP y TNT Sports proponen clásicos en horario prime desde 2026

El partido más atractivo de cada fecha cerrará la jornada

Se limitará la cantidad de partidos por día y en simultáneo

No habrá partidos antes de las 18:00 en días hábiles

Se establecen multas económicas por incumplimiento

El Consejo de Presidentes votará el Cuaderno de Cargos esta semana

