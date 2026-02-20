Este sábado Colo Colo visitará a O’Higgins de Rancagua en uno de los duelos más atractivos de la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2026. Los albos esperan continuar por la senda del triunfo y sumar de a tres por tercera jornada consecutiva.

Sin embargo, al frente estarán el Capo de Provincia, rival que lo ha complicado en demasía en los últimos años en condición de visitante. De hecho, son varios años los que lleva el Cacique sin vencer a los celestes en condición de forastero.

Ahora el equipo comandado técnicamente por Fernando Ortiz quiere poner fin a esa extensa mala racha y volver a celebrar en Rancagua, lo cual no hacen desde septiembre del 2021.

La extensa mala racha de Colo Colo como visitante ante O’Higgins

O’Higgins de Rancagua se convirtió en una especie de bestia negra para Colo Colo en el torneo. Los celestes se hacen fuertes ante los albos en condición de local y los han logrado amargar en el último tiempo.

El historial de los últimos años favorece al Capo de Provincia en condición de local, puesto que hace cuatro años que no cae ante el Cacique en casa. Y de los últimos cinco enfrentamientos, ha ganado dos, empatado dos y solo ha caído en una oportunidad.

La última vez que se vieron las caras en el torneo con los rancagüinos siendo locales fue en julio del 2025, en aquella ocasión en el Estadio Municipal Jorge Silva Valenzuela, donde igualaron 1-1.

Para saber cuál fue el último triunfo colocolino como forastero ante los celestes hay que remontarse al 2021. En aquella ocasión, con Gustavo Quinteros en la banca, el popular se impuso por 3-2. Sin embargo, de ahí en más no se volvió a abrazar e incluso registra una goleada por 5-1 en contra.

Las últimas visitas de Colo Colo a O’Higgins

O’Higgins 1-1 Colo Colo: Julio de 2025, Campeonato Nacional

O’Higgins 2-2 Colo Colo: Junio de 2024, Copa Chile

O’Higgins 1-0 Colo Colo: Febrero de 2024, Campeonato Nacional

O’Higgins 5-1 Colo Colo: Enero de 2023, Campeonato Nacional

O’Higgins 1-1 Colo Colo: Mayo de 2022, Campeonato Nacional

O’Higgins 2-3 Colo Colo: Septiembre de 2021, Campeonato Nacional

