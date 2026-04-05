El liderato de Colo Colo en el Campeonato Nacional 2026 no solo se defiende en la cancha, sino también en los escritorios, y una reciente decisión de la ANFP ha desatado una ola de cuestionamientos. Tras el compromiso de este domingo ante Deportes Concepción, el equipo de Fernando Ortiz entrará en un extraño “receso” de dos semanas completas sin ver acción oficial. Lo que para muchos es una anomalía en la programación, para el Cacique termina siendo un “regalo” caído del cielo en el momento más crítico de la temporada. Sin embargo, la polémica estalla al ver que este criterio de descanso no se aplicó de la misma forma para otros clubes que también representan al país en el extranjero, dejando una sensación de desigualdad en el aire.

¿Por qué Colo Colo estará dos semanas sin jugar tras enfrentar a Concepción?

La inusual pausa se debe a que el duelo de la fecha 9 ante Coquimbo Unido fue postergado para el domingo 3 de mayo. La ANFP argumentó que los “Piratas” tienen compromisos por Copa Libertadores, pero lo extraño es que este beneficio no se extendió a Universidad Católica ni a Audax Italiano, quienes sí deberán jugar sus partidos de liga entre sus duelos internacionales. Esta “medida selectiva” permite que el equipo de Ortiz salte directamente desde el duelo de hoy (5 de abril) hasta el partido contra Palestino el próximo 19 de abril.

¿A qué “peso pesado” recuperará Colo Colo gracias a este receso?

El gran beneficiado con este parón es Javier Correa. El delantero, considerado pieza fundamental en el esquema del “Tano” Ortiz, sufrió un desgarro en el isquiotibial a mediados de marzo. Gracias a este “tiempo extra” de 14 días sin competencia, Correa podrá completar su rehabilitación sin la presión de perderse partidos clave, asomando como la gran novedad en la citación para el choque ante los “Árabes” en el Estadio Monumental.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Tras el encuentro ante los “Lilas” en el Ester Roa, el calendario de Colo Colo queda de la siguiente manera:

Hoy, 5 de abril: vs Deportes Concepción (Visita).

vs Deportes Concepción (Visita). 19 de abril: vs Palestino (Local) – 18:30 hrs.

vs Palestino (Local) – 18:30 hrs. 3 de mayo: vs Coquimbo Unido (Local) – 17:30 hrs. (Partido reprogramado).

En resumen

La Anomalía: Colo Colo estará 14 días sin partidos oficiales tras la fecha 8.

Colo Colo estará 14 días sin partidos oficiales tras la fecha 8. El Motivo: Postergación del duelo ante Coquimbo Unido por la participación internacional de los nortinos.

Postergación del duelo ante Coquimbo Unido por la participación internacional de los nortinos. La Polémica: Equipos como la UC y Audax no recibieron el mismo trato y deben jugar sus compromisos de liga.

Equipos como la UC y Audax no recibieron el mismo trato y deben jugar sus compromisos de liga. La Gran Noticia: Javier Correa llegaría recuperado de su desgarro para el 19 de abril.

¿Crees que la ANFP favorece a Colo Colo con estas reprogramaciones o es una medida justa para proteger a los equipos chilenos? Opina y participa en AlAireLibre.cl.