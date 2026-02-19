Colo Colo bajó la cortina del mercado de pases, pero el detalle que hubo un detalle que generó más suspicacias que el mismo cierre sin otro refuerzo. Fue que en el último directorio no se analizó ningún refuerzo y ahí mismo se decidió cerrar el plantel.

La reunión que debía definir el movimiento final terminó sin nombres, sin comparaciones y sin votación. Algo que sorprendió a los hinchas, sobre todo por lo mostrado por el equipo en las primeras tres fechas.

Colo Colo no analizó refuerzos en la reunión que definió todo

Según información de Dale Albo, Daniel Morón no presentó las alternativas ofensivas que estaban en carpeta. En vez de eso, expuso estadísticas del actual plantel y números de los juveniles que pueden ser opción en el primer equipo.

El mensaje fue claro: confiar en lo que ya está. Tras esa exposición, el directorio concluyó que ningún jugador que sonaba marcaba una diferencia real y resolvió no avanzar por una séptima incorporación.

Los delanteros que quedaron fuera del debate

En la gerencia deportiva estaban considerados Guido Mainero (Platense), Rubén Lezcano (Fluminense) y Luciano Cabral (Independiente de Avellaneda). Sin embargo, esos nombres no se discutieron.

El mercado se terminó en una reunión donde el foco estuvo en respaldar el plantel actual y potenciar a la cantera. Solo el avance de las fechas dirá si finalmente fue una buena decisión o el plantel se quedará corto.