Luego de confirmar a Fernando Ortiz en la banca, Colo Colo se metió de lleno en el mercado de pases. Los albos, además, anunciaron la salida de cuatro jugadores: Mauricio Isla, Sebastián Vegas, Emiliano Amor y Óscar Opazo, a los cuales se podrían sumar más en los próximos días.

Por ello, la dirigencia de Blanco y Negro está trabajando para suplir aquellas ausencias y reforzar al plantel para intentar revertir la mala imagen que dejaron este 2025, donde los fracasos empañaron el centenario.

En ese contexto, en las últimas horas surgió una nueva opción para la zaga del Cacique. Se trata de un defensor extranjero, quien ya habría tenido conversaciones con la directiva.

🇵🇾 Colo Colo se interesa en defensa paraguayo

A las salidas de Emiliano Amor y Sebastián Vegas se podría sumar Alan Saldivia, por lo que reforzar la zona defensiva es una obligación para Colo Colo.

En medio de esa situación, un sorpresivo nombre irrumpió como opción para arribar al Estadio Monumental. Se trata de Junior Barreto, defensa central paraguayo de 27 años que pertenece a Olimpia.

El interés de los albos por el zaguero fue confirmado por Fredy Soto, representante del jugador, quien incluso reveló que ha estado en conversaciones para sellar su traspaso a Chile.

⚽ Confirman conversaciones entre Colo Colo y Junior Barreto

El agente del jugador conversó con el programa Fútbol a lo Grande, donde contó que “hoy apareció lo de Colo Colo y estamos trabajando para eso, y vamos a ver si sale”.

“Estuve hablando con el presidente (de Olimpia). Les pedí por favor que esta vez lo dejen libre, ya que siempre hubo ofertas por él y nunca dejaron. Ahora yo creo que puede salir un préstamo con opción de compra”, detalló.

“Lo de Colo Colo están haciendo ahí con el club. Creo que habían conversado entre ellos. Hoy fue más fuerte la noticia. Yo hablé con gente de Chile. Está a cargo el club. Si hacen un arreglo entre los clubes, el jugador no tiene problemas, quiere salir”, agregó.

Por último, Soto señaló que la intención del jugador es dar el salto al extranjero y que ve con buenos ojos llegar al Monumental. “Es una edad para que salga a probar suerte. Con el jugador queremos ir, depende de que arreglen entre los clubes. Chile es lo más seguro y a nosotros nos entusiasma por lo que es el club. Sabemos que Colo Colo es un club grande. Al jugador le encantaría ir al club”, concluyó.

📊 Los números de Junior el 2025 Barreto

Partidos jugados: 26

Partidos de titular: 22

Expulsiones: 0

Minutos en cancha: 2.060′

🔗 Sigue a Al Aire Libre y no te pierdas ningún detalle del mercado de pases de Colo Colo.