Tras una temporada lejos de lo esperado, en Colo Colo están concentrados en quedarse con un cupo a la próxima Copa Sudamericana para volver al plano internacional el próximo año.

En medio de esa situación, la dirigencia de Blanco y Negro ya trabaja en lo que será el 2026, donde se espera una importante reestructuración en el plantel. De hecho, en los últimos días se conocieron a los primeros ‘cortados’, quienes no seguirían más allá de diciembre.

Esta ‘poda’ que se avecina en el Estadio Monumental es producto de los resultados obtenidos por el equipo, pero también debido al rendimiento que han mostrado algunos jugadores, los cuales han estado muy lejos de las expectativas que había en ellos.

😮 La autocrítica de Wiemberg en Colo Colo

Al interior del plantel son conscientes que han defraudado a los hinchas en el centenario del club. Así lo reconoció este miércoles Erick Wiemberg, quien en conferencia de prensa señaló que “si lo llevamos a comparación con el año pasado, ha habido una baja de rendimiento y me hago cargo. Se ha ido mostrando que el nivel va subiendo. Son cosas del fútbol, momentos buenos y malos, pero lo importante es sobreponerse a eso”.

Respecto a las críticas, en tanto, el lateral indicó que “cada quien tiene su opinión sobre lo que es el equipo, nos enfocamos en nosotros. Cada uno sabe lo que tiene que hacer, no pescamos lo que se diga afuera. Estamos concentrados en acceder a las copas internacionales, lo que se diga afuera es algo personal de ellos”

👀 En Colo Colo evitan pensar en la ‘poda’ al plantel

Por otro lado, Wiemberg fue consultado por la importante reestructuración que se espera en el plantel de Colo Colo de cara al 2026, aunque aseguró que no es algo que los inquiete.

“Realmente no nos preocupamos de eso hasta que termine el campeonato, si prestamos oídos a lo que dicen afuera estaríamos con la cabeza en las nubes”, afirmó.

“Tenemos cuatro partidos, cuatro finales para acceder a copas internacionales. A fin de año se verá quiénes se quedan y quiénes se van”, concluyó.

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo saltará nuevamente a la cancha este sábado 8 de noviembre, cuando visite a Unión Española en el Estadio Santa Laura desde las 15:00 horas.

