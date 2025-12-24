Colo Colo vive días de negociaciones y decisiones que no admiten errores. El directorio de Blanco y Negro se reunió este martes con la expectativa de aprobar el segundo refuerzo del plantel, pero la jornada terminó sin anuncios oficiales. No fue un retroceso, pero sí una señal clara: hay detalles que aún deben cuadrarse antes de cerrar nuevas incorporaciones para el 2026.

En ese escenario, el nombre de Joaquín Sosa aparece como la carta más avanzada para reforzar la defensa del Cacique, aunque no es la única opción sobre la mesa. Mientras Fernando Ortiz espera certezas para arrancar la pretemporada, la dirigencia acelera gestiones, evalúa salidas clave y ya fijó una nueva reunión extraordinaria que puede marcar un antes y un después en el armado del plantel.

