Colo Colo respira una mañana distinta, pero igual de tensa que las anteriores. La ecuación para llegar a Copa Sudamericana 2026 está escrita y solo se sostiene con dos líneas: ganar sí o sí ante Audax y esperar una mano de Ñublense frente a Cobresal. Mientras el plantel trabaja sin margen para otro error, hay un segundo partido que se juega fuera de la cancha y tiene nombre propio —Fernando Ortiz. Su continuidad quedó amarrada a una condición deportiva que está en riesgo y, si Blanco y Negro decide cerrarle la puerta, la indemnización ya está calculada.

La otra mitad del día transita por mercado y decisiones internas. Cristián Zavala dio una señal pública que agitó el análisis sobre su regreso, Coquimbo Unido apuesta por retenerlo y la reunión entre clubes definirá la hoja de ruta. Además, en Macul apareció un nombre importado: Agustín Urzi, extremo campeón de Copa Sudamericana, fue ofrecido para reforzar el 2026 en medio de un plantel que busca variantes de peso arriba. Todo pasa rápido y el reloj ya marca dos días para el cierre del año futbolístico albo. Repasa, junto a Al Aire Libre, todas las noticias de Colo Colo hoy, viernes 5 de diciembre.

🧮 ¿Qué necesita Colo Colo para ir a Sudamericana 2026?

Condiciones obligatorias:

Para clasificar Depende de ✔ Ganar a Audax Colo Colo ✔ Ñublense debe vencer a Cobresal Resultado externo

Con ese escenario, el Cacique iguala 47 puntos y supera por diferencia de gol.

📊 ¿Dónde está Colo Colo hoy en la tabla?

8° con 44 puntos — a tres de Sudamericana.

# Club Pts 5 Audax 49 6 Palestino 48 7 Cobresal 47 **8 Colo Colo 44**

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo vs Audax?

🗓 Domingo 7 de diciembre

🕕 18:00 hrs

🏟 Monumental

