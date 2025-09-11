Colo Colo se encuentra afinando detalles para la Supercopa que deben jugar este domingo 14 de septiembre ante U de Chile, un encuentro que marcará el debut de Fernando Ortiz como DT y que, en caso de ganar, puede darle un segundo aire a los albos en esta decisiva etapa de la temporada.

Bajo las órdenes del Tano el plantel del Cacique ha cumplido con exigentes jornadas de entrenamiento con el único foco de encarar este cruce con los azules, sin embargo, en las últimas horas se conoció de una noticia que golpea el camarín por el estado de uno de sus jugadores.

🤕 La baja en Colo Colo que puede significar un adiós del club

Durante la noche de este miércoles hubo novedades sobre el delantero Alexander Oroz, y es que de acuerdo a información de TNT Sports el Flecha tuvo que someterse a operación tras haber sufrido un nuevo desgarro en uno de sus isquiotibiales, lesión que se repitió durante este 2025.

El citado medio indicó que los plazos de recuperación de Oroz pueden extenderse hasta enero del 2026, situación que pone en seria incógnita el futuro del atacante en Colo Colo debido al contrato que tiene con el elenco de Macul, el cual finaliza a fines del presente año.

Oroz vuelve a sufrir en Colo Colo con las lesiones/ © Photosport

⚽ ¿Cuándo fue el último partido de Oroz en Colo Colo?

Lo cierto es que las lesiones de Alexander Oroz en su estadía en Colo Colo no son nada nuevo. Ya en 2024 había sufrido con una rotura de ligamentos que lo tuvo alejado de las canchas, y ahora se repite el escenario con este paso por el quirófano.

Esta serie de temas físicos le ha quitado continuidad a Oroz en el Cacique. De hecho, esta temporada solo ha jugado 9 partidos entre Campeonato Nacional y lo que fue la participación en Copa Chile y Libertadores, siendo su último juego en cancha el pasado 3 de agosto, en un empate ante Huachipato.

